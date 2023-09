FOTO - Lozano vola in Olanda? I media seguono la rotta del suo possibile aereo

Come per Lukaku, anche in Olanda i giornalisti e i tifosi monitorano la rotta dell'aereo partito alle 7.45 che consentirebbe a Hirving Lozano di raggiungere l'Olanda

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come per Lukaku, anche in Olanda i giornalisti e i tifosi monitorano la rotta dell'aereo partito alle 7.45 che consentirebbe a Hirving Lozano di raggiungere l'Olanda per la sua nuova avventura col Psv. Sarà davvero il suo? Potrebbe essere proprio quello che ospita il messicano per il suo ritorno al Psv. Een privé jet van Napels naar Eindhoven. Die vliegen bijna nooit. Lets go zou Fabrizio zeggen. Ijs en weder dienende zou @RikElfrink zeggen. Ik zeg. Huts. #psv #lozano pic.twitter.com/i3sJam4Ptg — Mark Versteden (@markversteden) September 1, 2023