FOTO - Maignan risponde al Pres. Genoa: "Spero non debba sperimentare ciò di cui mi hai accusato"

Ieri nel post-partita di Genoa-Milan, il presidente rossoblù Alberto Zangrillo aveva definito ai microfoni di Sky Sport il fallo da rosso di Maignan su Ekuban un'entrata assassina. Oggi il portiere rossonero ha risposto al professore tramite una 'storia' su Instagram: "Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d'azzardo, forse un atto d'azzardo deplorevole, ma in nessun caso un 'assassinio'. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato".