FOTO - Malcuit a Ounas: "A presto mio fratellino", i due esterni pronti per Dimaro

Kevin Malcuit non vede l’ora di riabbracciare il suo amico Adam Ounas in ritiro. Il terzino destro, rientrato al Napoli dal prestito alla Fiorentina, ha pubblicato una foto con un messaggio per l'esterno d'attacco anch'esso rientrato alla casa madre azzurra: "A presto mio fratellino". Secondo le ultime di mercato sia il francese che l'algerino potrebbero restare in azzurro, uno come vice Di Lorenzo e l'altro come arma a partita in corso nella batteria degli esterni d'attacco a disposizione di Spalletti.