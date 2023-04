FOTO - "Meglio 3 Scudetti da leoni che 36 da Agnelli", l'ultimo striscione-sfottò in città

E a mostrarlo sui social è Carlo Alvino, che su Instagram pubblica due foto e scrive: "Un Lunedì in Albis sotto il segno del Napoli!".

"Meglio 3 Scudetti da leoni che 36 da Agnelli". Lo si legge su uno dei tanti striscioni celebrativi affissi in città per il terzo Scudetto. E a mostrarlo sui social è Carlo Alvino, che su Instagram pubblica due foto e scrive: "Un Lunedì in Albis sotto il segno del Napoli!".