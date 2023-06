FOTO - Meritata vacanza per Rrahmani: il kosovaro in piscina a Marbella

Amir Rrahmani si sta godendo le meritate vacanze dopo la vittoria dello scudetto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani si sta godendo le meritate vacanze dopo la vittoria dello scudetto. Il difensore del Napoli ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in compagnia di alcuni amici a Marbella, splendida località balneare spagnola. Lo stesso kosovaro ha svelato la sua meta pubblicando in una 'storia' Instagram la foto che lo ritrae in piscina di un noto resort.