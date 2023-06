FOTO - Milik mostra la foto da piccolo in maglia Juve: “Un privilegio continuare qui!”

L'attaccante polacco, con un post sul proprio profilo Instagram, esprime tutta la sua gioia per la sua permanenza in bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it

Arek Milik è stato ufficialmente riscattato dalla Juventus. L'attaccante polacco, con un post sul proprio profilo Instagram, esprime tutta la sua gioia per la sua permanenza in bianconero: "Poter proseguire e poter giocare per questi colori, questa maglia e per voi tifosi lo considero un privilegio, e per questo farò di tutto per continuare a meritarlo. Sono felice e carico per questa nuova avventura con voi, fino alla fine".

Inoltre, sempre sui social, l'ex Napoli ha postato una sua foto da bambino con la maglia della Juventus. Di seguito lo scatto.