FOTO - Milik soddisfatto: "Gara preziosa, continuiamo a lavorare per arrivare preparati!"

Prima rete della stagione per Arkadiusz Milik, che contro il Liverpool ha trovato la via del gol su assist del solito Lorenzo Insigne. A fine partita, tramite i social network, l'attaccante polacco ha mostrato grande soddisfazione e determinazione in vista del prossimo campionato: "Partita positiva e preziosa. Continuiamo a lavorare duro. Vogliamo essere ben preparati per la nuova stagione",