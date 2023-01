FOTO - Napoli in viaggio verso Milano: Raspadori sorridente in aereo

Il Napoli è pronto a volare per Milano dove domani alle ore 20:45 affronterà l’Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è pronto a volare per Milano dove domani alle ore 20:45 affronterà l’Inter nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. La società azzurra ha postato sui social la foto di Giacomo Raspadori sorridente in aereo scrivendo: “In viaggio verso Milano”. Ecco il post: