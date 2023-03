FOTO - Napoli troppo distante da tutti? Il post ironico con Osimhen e Zielinski

Osimhen e Zielinski guardano oltre, all'orizzonte, perché non c'è nessuno vicino

Osimhen e Zielinski guardano oltre, all'orizzonte, perché non c'è nessuno vicino. Una metafora per indicare la distanza siderale in classifica? Forse. Questo quanto si può intuire da un post social da parte del club azzurro con lo scatto dei due e poi la classifica. Come a dire: sono tutti lontanissimi.