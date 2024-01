FOTO - Natan festeggia il Capodanno a Posillipo con la famiglia: "Sempre insieme!"

Natan è rimasto a Napoli e ha deciso di festeggiare il Capodanno insieme alla sua famiglia in città, a Posillipo.

Natan è rimasto a Napoli e ha deciso di festeggiare il Capodanno insieme alla sua famiglia in città, a Posillipo. Non è rientrato in patria, anche perché probabilmente non avrebbe avuto il tempo di andare e tornare dal Brasile, viste le tante ore di volo: domani si riprende a lavorare a Castel Volturno in vista del Torino.

Il difensore sudamericano ha pubblicato su Instagram due storie che lo ritraggono insieme alla sua famiglia: "Sempre insieme", scrive. Nella seconda l'ex Red Bull Bragantino immortala lo spettacolo, direttamente da Posillipo, dei fuochi d'artificio in città.