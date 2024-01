FOTO - Ndombele sovrappeso: lo scatto diventa virale sui social

Lo scorso ha vinto lo Scudetto col Napoli, poi in estate Tanguy Ndombele si è trasferito in Turchia, al Galatasaray, ancora in prestito dal Tottenham.

Lo scorso ha vinto lo Scudetto col Napoli, poi in estate Tanguy Ndombele si è trasferito in Turchia, al Galatasaray, ancora in prestito dal Tottenham. Ma nei giallorossi il centrocampista francese sta trovando ben poco spazio: appena 11 presenze in campionato per un totale di 385' disputati.

Il motivo è da ricercare nella condizione fisica evidentemente. Sui social è divenuto virale - specie tra i tifosi del Napoli - uno scatto in cui Ndombele sembra essere in sovrappeso, in una condizione atletica tutt'altro che invidiabile. Lo riportiamo di seguito.