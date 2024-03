FOTO - Ngonge recupera per il Barcellona? Arriva l'indizio sui social

TuttoNapoli.net

Cyril Ngonge recupererà per il match di martedì contro il Barcellona? L'ex Hellas Verona, che ha avuto un ottimo impatto sul Napoli realizzando già un gol (più un altro praticamente suo, ma non per il tabellino a causa di una deviazione), ancora non è tornato a lavorare completamente insieme al gruppo.

Tuttavia su Instagram l'attaccante belga ha lanciato un indizio, mostrando la sua grande voglia di tornare. Ngonge ha infatti pubblicato uno scatto dell'ultimo allenamento, con l'emoji di una clessidra.