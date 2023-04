FOTO - Ora le abbiamo viste davvero tutte: arriva persino l'Ape Car Osimhen

Tra i soggetti di maggiore ispirazione c'è senza dubbio Victor Osimhen, al bomber azzurro è dedicata la customizzazione di un Ape Car.

La fantasia dei napoletani non ha eguali, i tifosi azzurri lo stanno dimostrando in questi giorni negli addobbi e nelle personalizzazioni in vista del terzo scudetto. Tra i soggetti di maggiore ispirazione c'è senza dubbio Victor Osimhen, al bomber azzurro è dedicata la customizzazione addirittura di un Ape Car. La foto del ciclomotore, con tanto di ricostruzione dei capelli del nigeriano, della mascherina e del terzo scudetto in bella mostra, sta facendo il giro del web. Di seguito lo scatto.