FOTO - Osimhen a Lagos: "Ho avuto la pelle d'oca e i brividi a tornare dove tutto ha avuto inizio"

Victor Osimhen è tornato a Lagos, in Nigeria, e ha incontrato tantissimi suoi amici e piccoli bimbi suoi fan. Sui social l'attaccante azzurro ha scritto: "Tornare dove il mio sogno calcistico e il mio viaggio sono iniziati mi fa venire la pelle d'oca. Sono umile e grato per le radici che hanno dato forma ai miei sogni. Questo sono io che apprezzo ancora una volta il loro amore e supporto".

Returning to where my football dream and journey began in Olusosun gives me so much goosebumps. I am humbled and grateful for the roots that shaped my dreams. This is me once again appreciating their love and support and i will always cherish Olusosun and it’s people. Thank You!… pic.twitter.com/NgfI50UYZ2