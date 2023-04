FOTO - Osimhen, ecco la nuova maschera: tutto pronto per la consegna

L'ortopedia Ruggiero ha pubblicato sui social la foto della protezione al volto che a breve il bomber nigeriano riceverà

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa del suo ritorno in campo, è tutto pronto per la nuova maschera di Victor Osimhen. L'ortopedia Ruggiero ha pubblicato sui social la foto della protezione al volto che a breve il bomber nigeriano riceverà. Ecco la foto: