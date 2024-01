FOTO - Osimhen pensa solo alla Nigeria: scatto con una leggenda africana

Victor Osimhen in questi giorni è impegnato in Costa d'Avorio, dove si sta disputando la Coppa d'Africa. La sua Nigeria ieri ha vinto proprio contro i padroni di casa ed è lanciata verso il turno successivo. L'attaccante del Napoli, all'indomani del match, ha pubblicato una foto insieme al togolese Emmanuel Adebayor, leggenda del calcio africano, ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Tottenham.