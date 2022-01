FOTO - Osimhen: “Sono così fiducioso in Dio che non mi agito e continuo ad andare avanti"

“Sono così fiducioso in Dio che non mi agito quando le cose non vanno come vorrei, continuo ad andare avanti”. E’ questo il messaggio social di Victor Osimhen all’indomani del suo ritorno in campo. Il nigeriano, infatti, dopo ben 57 giorni di assenza dai campi causa infortunio contro l’Inter e positività al Covid, è entrato ieri del finale e riassaggiato il gusto del ritorno sul terreno di gioco. Di seguito il post Instagram dell'attaccante del Napoli.