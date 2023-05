FOTO - Osimhen supera Weah, è il miglior africano della storia in Italia: "Un traguardo a cui terrò per sempre"

Con la rete alla Fiorentina Victor Osimhen è diventato il miglior bomber africano della storia della Serie A, superando George Weah.

Con la rete alla Fiorentina Victor Osimhen è diventato il miglior bomber africano della storia della Serie A, superando George Weah. A questo traguardo il centravanti nigeriano ha voluto dedicare un post celebrativo su Instagram:

"Mentre crescevo, ho sempre ammirato i grandi successi delle leggende africane e sua eccellenza il signor GEORGE WEAH è uno di loro, un'icona nel mondo del calcio e anche un leader per il suo popolo. Uno che ha ispirato e dato motivazione a milioni di giovani talenti. Ieri, è stato un grande onore battere il suo record di miglior giocatore africano nella storia della Serie A, un risultato a cui terrò per sempre, il signor George Weah ha posto le basi e la sua eredità non ci lascerà mai. Festeggio questo traguardo con tutti coloro che mi hanno supportato in questo viaggio. Grazie per il vostro contributo, DIO È GRANDE".