FOTO - Polemica in Georgia: l'immagine di Kvara finisce su una marca di preservativi

© foto di www.imagephotoagency.it

I diritti d'immagine di Khvicha Kvaratskhelia, come accade con tutti i calciatori del Napoli, sono gestiti dal club azzurro, a cui sicuramente non sarà piaciuta l'iniziativa di 'Aiisa Condoms', un'azienda di preservativi georgiana, che ha utilizzato una foto del gioiellino azzurro, peraltro con la maglia dei partenopei addosso, per promuovere dei preservativi speciali. Una sorta di incetivo ad acquistare proprio quelle protezioni sessuali, andando probabilmente incontro però a dispute legali. Intanto in Georgia è scoppiata la polemica, come si deduce dal tweet del collega Kakha Dgebuadze.