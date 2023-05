FOTO - Politano ai tifosi: "Noi e voi una cosa sola, siete stati il 12° uomo!"

Un messaggio da brividi quello pubblicato da Matteo Politano su Instagram per celebrare il terzo Scudetto e la festa di ieri al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un messaggio da brividi quello pubblicato da Matteo Politano su Instagram per celebrare il terzo Scudetto e la festa di ieri al Maradona: "Tra noi e voi non c’è separazione. Siamo una cosa sola. Molte volte siete stati il dodicesimo uomo in campo, per una volta sono un ragazzo con una bandiera bellissima in mano. Uno come voi. Per Napoli, per questa squadra unica".