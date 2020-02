FOTO - Politano dopo la prima azzurra: "Partita durissima, contento del mio esordio"

Esordio in azzurro per Matteo Politano che al Ferraris è sceso in campo nella ripresa per aiutare la sua squadra contro la Sampdoria. Esordio positivo per l'ex Inter, che ha avuto modo di mettersi in mostra e calcare il rettangolo di gioco per la prima volta con la maglia del Napoli. Politano ha esultato anche attraverso un post su Instagram: "Partita durissima, sono contento del mio esordio in questa bellissima vittoria!".