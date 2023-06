FOTO - Posillipo saluta Giuntoli con un 'Grazie', Azzi: "Se lo merita, poi gli uomini passano"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, si è espresso così sull'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, si è espresso così sull'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli: "Lo scudetto è per sempre e sono d'accordo con i suoi ex condomini di Posillipo, che lo hanno salutato con un semplice grazie. Giuntoli ha fatto un grande lavoro e se lo merita, anche se ha scelto di andare via. Gli uomini passano, il #Napoli resta", le sue parole su Twitter.