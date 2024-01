FOTO - Riyadh, ADL incontra il CEO dell'Al-Nassr

Incontro tra i vertici del Napoli e dell'Al-Nassr a Riyadh.

Incontro tra i vertici del Napoli e dell'Al-Nassr a Riyadh. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è stato immortalato in uno scatto insieme all'amministratore delegato e CEO del club saudita Ahmed Al Ghamdi. La Supercoppa Italiana in Arabia Saudita sembra essere un'ottima occasione per il patron del Napoli per tessere buoni rapporti in Medio Oriente. Di seguito la foto che circola sui social nelle ultime ore.