FOTO - Scudetto Napoli, due medaglie celebrative saranno coniate dalla Zecca di Stato

Così come per i precedenti scudetti conquistati dal Napoli, anche per il terzo, verrà creata una medaglia celebrativa. La SSC Napoli, con una 'storia' sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un’immagine delle due medaglie create in occasione dei due scudetti vinti negli anni 1987 e 1990 dalla Zecca di Stato e al centro la teca con altre due per il tricolore 2022-23 e la scritta "Coming soon", ossia prossimamente. Di seguito l'immagine.