FOTO - Simeone, regalo speciale a Starace: "Al mio amico Tommy, grazie per i caffè!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un regalo speciale per Tommaso Starace. Il magazziniere del Napoli ha ricevuto da Giovanni Simeone la sua divisa, con tanto di dedica, e ha postato lo scatto sul suo account Instagram. "Per il mio amico Tommi! Grazie per i caffè, ti voglio bene!".