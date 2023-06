FOTO - Spalletti a Ischia: pantaloncino azzurro e regalo speciale al presidente del Club Napoli

Luciano Spalletti è in questi giorni in Campania per godersi dei giorni di relax in compagnia della famiglia.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti è in questi giorni in Campania per godersi dei giorni di relax in compagnia della famiglia. L’ex allenatore del Napoli si trova ad Ischia e con tanto di pantaloncino del Napoli ha incontrato Michele Mattera, presidente del Club Napoli Ischia, al quale ha regalato una maglietta autografata da tutti i calciatori azzurri. Di seguito lo scatto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Mattera (@michelemattera1926)