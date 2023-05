FOTO - Spalletti celebra lo Scudetto: "Tre regole per essere campioni, grazie Napoli!"

Luciano Spalletti e l'importanza del gruppo. Nel suo post celebrativo per la vittoria del primo Scudetot in carriera, l'allenatore si è espresso così

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti e l'importanza del gruppo. Nel suo post celebrativo per la vittoria del primo Scudetot in carriera, l'allenatore azzurro si è espresso così tramite il proprio account Instagram: "Tre le regole per essere Campioni: città appassionata… calciatori fantastici… e destini forti! GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE NAPOLI!".