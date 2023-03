FOTO - Spalletti sui social: "Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa"

Compleanno in casa Napoli. Compie 64 anni Luciano Spalletti che ha scritto un post sui social

Compleanno in casa Napoli. Compie 64 anni Luciano Spalletti che ha scritto un post sui social: "Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre".