FOTO - Spettacolo a Posillipo: gioco di luci per festeggiare il terzo scudetto del Napoli

Uno spettacolo di luci per festeggiare la vittoria del Napoli con tre grandi scudetti proiettati sull'arenile di Posillipo. E' questa l'installazione a zero impatto ambientale ideata da Edoardo Trotta patron di Palazzo Petrucci come tributo ai calciatori azzurri che si apprestano a vincere il campionato. Di seguito le immagini.