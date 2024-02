FOTO - Starace compie gli anni: le goliardiche t-shirt con dedica di Rrahmani e Gollini

Il magazziniere del Napoli Tommaso Starace ha compiuto 69 anni.

Il magazziniere del Napoli Tommaso Starace ha compiuto 69 anni. Gli azzurri Amir Rrahmani e Pierluigi Gollini hanno indossato delle divertenti maglie in per fare gli auguri allo storico magazziniere. Sulle t-shirt le scritte: "Happy Birthday Tommy Star". "AAAAA far l'amore comincia tu!" Di seguito gli scatti dallo spogliatoio di Reggio Emilia e dal'aereo di ritorno a Napoli, pubblicati su Instagram.