FOTO - Stop al calcio? Nainggolan contrario: "Tanti devono continuare a lavorare, continueremo per loro"

Ci si interroga in queste ore sul possibile rinvio, a partire dalla prossima settimana, dell’intero campionato di Serie A. In merito si è espresso anche Radja Nainggolan con un post condiviso su Instagram: "Ci sono tante persone che pur in un momento di emergenza come questo non possono comunque smettere di lavorare, dovranno andare avanti. E' anche per loro, per la nostra gente che domani riprenderemo gli allenamenti per preparare le prossime partite".