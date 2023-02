FOTO - Tutto pronto nello spogliatoio del Sassuolo: c'è anche Berardi tra i convocati!

Manca poco più di un'ora all'inizio di Sassuolo-Napoli e al Mapei Stadium è tutto pronto per l'anticipo della ventitreesima giornata di campionato.

Manca più di un'ora all'inizio di Sassuolo-Napoli e al Mapei Stadium è tutto pronto per l'anticipo della ventitreesima giornata di campionato. Il club neroverde ha pubblicato su Twitter uno scatto dall'interno dello spogliatoio in cui si nota anche la presenza della maglia di Domenico Berardi. In dubbio alla vigilia, Dionisi ha deciso dunque di convocarlo (i convocati non sono stati diramati) nonostante il problema fisico occorsogli nell'ultimo match. Vedremo se riuscirà addirittura a giocare dall'inizio.