FOTO - Zedadka esordisce in Serie A, le congratulazioni della SSCNapoli

Al 93' di Napoli-Lazio Karim Zedadka ha fatto il suo esordito in Serie A, entrando al posto di Mathias Olivera. La SSC Napoli si è congratulata con il terzino azzurro tramite un post su Twitter: "Esordio assoluto in Serie A per il nostro Zedadka. Congratulazioni Karim!".