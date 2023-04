FOTO - Zedadka suona la carica: "La nostra forza è il gruppo, restiamo uniti!"

Karim Zedadka, calciatore del Napoli, tramite il suo account Instagram è intervenuto per suonare la carica in vista degli ultimi impegni,

Karim Zedadka, calciatore del Napoli, tramite il suo account Instagram è intervenuto per suonare la carica in vista degli ultimi impegni, a cominciare dal ritorno dei quarti di finale di Champions League col Milan: "La nostra forza è il gruppo e l'unione. Restiamo uniti, noi, e tutti voi. Insieme. Concentrati al massimo per lo sprint finale che ci aspetta. Forza Napoli Sempre".l