FOTO - Zerbin travolge Ngonge, Pistocchi: "Come può Doveri non essere richiamato dal Var?"

Fa molto discutere un fallo di Zerbin in area du Ngonge sul risultato di 1-0 per il Monza, per Doveri e il Var Abisso tutto regolare. Il giornalista Maurizio Pistocchi scrive su X: "Confermo: gli arbitri sono un disastro, i Var ancora peggio. Come fa a non essere fallo l’intervento di Zerbin su Ngonge? La palla viene giocata da Ngonge (scarpe gialle) Zerbin lo travolge. E come può Doveri non essere richiamato alla OFR dal var Abisso? In ogni partita c’è un errore grave, c’è una sola alternativa: commissariare l’AIA".