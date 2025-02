Furia Alvino: “Sciacallaggio sul Napoli, già assolto dalla giustizia sportiva!”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sulla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis in merito agli affari Osimhen e Manolas: "Lo sciacallaggio mediatico messo in atto da questa mattina ai danni del Napoli è vergognoso! Alimentare fake news, manipolarle ad arte, ipotizzando finanche inverosimili penalizzazioni in ambito sportivo, dove il club è stato assolto in due gradi di giudizio, ci fa capire quanto il Napoli dia fastidio, con la sua condotta improntata alla assoluta liceità, ad un sistema fondato invece su comportamenti poco puliti e border line.

Un’operazione subdola della solita stampa alla quale partecipa purtroppo quel “fuoco amico” che destabilizza l’ambiente, spesso avvelenandone i pozzi. Vergognarsi per taluni atteggiamenti forse è anche poco!