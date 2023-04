Furia Juve contro Di Bello, Alvino: "Ridicolo protestare per un gol assolutamente regolare!"

Grandi proteste della Juventus per il gol del momentaneo 1-0 di Milinkovic-Savic, che ha sbloccato il match all'Olimpico.

Grandi proteste della Juventus per il gol del momentaneo 1-0 di Milinkovic-Savic, che ha sbloccato il match all'Olimpico. Prima dello stop e del tiro vincente, leggerissima spinta del centrocampista biancoceleste su Alex Sandro che scavalcato dalla palla accentua nettamente l'entità del tocco e si tuffa in avanti. Rete rivista al VAR con Di Bello che resta della sua iniziale idea e convalida. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su Twitter: "Ridicolo protestare per un gol assolutamente regolare!".