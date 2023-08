Gaetano super-carico sui social: “Pronto a tornare in campo, forza Napoli!”

Il centrocampista del Napoli, che sembrava in uscita, quasi sicuramente resterà in azzurro anche in questa stagione.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Gianluca Gaetano ha praticamente sciolto i dubbi sul suo futuro. Il centrocampista del Napoli, che sembrava in uscita, quasi sicuramente resterà in azzurro anche in questa stagione. Lo dimostra un suo post pubblicato su Instagram, con le immagini della rete dell'anno scorso contro l'Inter e alcune foto della sua storia con la maglia azzurra. A corredo della clip che si conclude con la scritta "Continua, stagione 2023/24", il messaggio: "Pronto per ritornare in campo. Forza Napoli!". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Gaetano️ (@gianluca_gaetano70)