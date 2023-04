Ghoulam: "Che emozione tornare al Maradona, lo stadio del mio cuore"

Faouzi Ghoulam è tornato al Maradona in occasione della sfida tra Napoli e Milan. Lo ha fatto da opinionista tv per Sky Sport

Faouzi Ghoulam è tornato al Maradona in occasione della sfida tra Napoli e Milan. Lo ha fatto da opinionista tv per Sky Sport e sui social ha commentato il ritorno in città: "Una grande emozione tornare nello stadio del mio cuore" le sue parole.