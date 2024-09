Gilmour si presenta sui social: "Lieto di unirmi al Napoli, mettiamoci a lavoro"

Billy Gilmour è stato l'acquisto dell'ultimo giorno di calciomercato del Napoli. Tenuto in bilico per molto, alla fine anche grazie al pressing di Conte lo scozzesse vestirà la maglia azzurra, per la quale ha spinto tanto chiedendo la cessione al Brighton. Adesso il classe 2001 si è presentato sui social ai tifosi partenopei, con un post sul suo profilo Instagram: "Lieto di unirmi al Napoli, mettiamoci a lavoro. Forza Napoli".