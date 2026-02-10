Giordano: "Una serie di cose brutte, la peggiore è il mancato rosso di Manganiello"
Il giornalista Marco Giordano ha commentato sul proprio account X il quarto di finale perso dal Napoli contro il Como dopo il calci di rigore: "Una partita che è stata una serie di cose brutte.
1. Manganiello che non espelle Ramon con una visuale perfetta (la peggiore delle cose brutte e allego foto imbarazzante)
2. Il primo tempo del Napoli rintanato in un 5-4-1 difficilmente giustificabile anche con le assenze e la gara giocata sabato. Nel secondo tempo, 2 tiri nello specchio gol compreso
3. Il secondo tempo del Como che rinuncia a se stesso per evitare di rischiare qualcosa in più (le battaglie culturali non possono valere un tempo solo)
4. La faccia di Lobo e la mia dopo il rigore sbagliato: perché Lobo è sempre untouchable, perché è un calciatore superiore con la testa, con i piedi e nel cuore".
