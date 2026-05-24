Giuliani: “Conte saluta perché società non può garantirgli ciò che vuole”
"Non può essere dimenticato, al momento dei saluti. In bocca al lupo, è stato bello".
Fulvio Giuliani, giornalista e direttore de La Ragione, ha commentato l'addio di Antonio Conte dal Napoli attraverso il proprio account X: "Bilancio sontuoso. Tributo doveroso. Conte saluta come giusto, ma se saluta un motivo ci sarà. In sintesi, l’impossibilità di garantirgli ciò che pretende. Così come provare qualche rammarico non fa di noi dei traditori della patria. Non può essere dimenticato, al momento dei saluti.
In bocca al lupo, è stato bello".
Bilancio sontuoso. Tributo doveroso. #Conte saluta come giusto, ma se saluta un motivo ci sarà. In sintesi, l’impossibilità di garantirgli ciò che pretende. Così come provare qualche rammarico non fa di noi dei traditori della patria. Non può essere dimenticato, al momento dei…— Fulvio Giuliani (@fulviogiuliani) May 24, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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