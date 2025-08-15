Gli auguri di Buon Ferragosto di ADL: il messaggio sui social

Puntuali, a mezzanotte in punto, arrivano gli auguri di Buon Ferragosto da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Buon Ferragosto ai nostri tifosi e simpatizzanti in tutto il mondo e alle loro famiglie. Auguri anche a mister Conte, al suo staff, ai nostri calciatori e a tutti i collaboratori del Napoli e della Filmauro", il messaggio del numero uno del club partenopeo sul proprio profilo X, come da tradizione.

