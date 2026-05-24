Gli auguri di Conte ad ADL: "Festeggi insieme alla famiglia e a noi del Napoli"

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L'allenatore azzurro, in un video pubblicato dal club, si esprime così: "Presidente, auguri! Sono 77, dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato"

77 anni e una storia d'amore con Napoli che ha trasformato un club sull'orlo del baratro in una delle realtà più solide del calcio italiano. Aurelio De Laurentiis, nato il 24 maggio 1949, festeggia oggi il suo compleanno da presidente del Napoli. Tra i tanti auguri arrivati al presidente spiccano quelli di Antonio Conte.

Gli auguri di Conte ad ADL

L'allenatore azzurro, in un video pubblicato dal club, si esprime così: "Presidente, auguri! Sono 77, dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato, ma potrebbe riuscirci, vista l'energia e la forza che ha. Lo festeggi, insieme alla sua famiglia e insieme a noi del Napoli. Un grandissimo abbraccio".