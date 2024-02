GRAFICO - Alvino mostra i dati su Lindstrom: ecco dove ha giocato davvero negli ultimi 2 anni

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter ha pubblicato due grafici di Perform circa la posizione

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account Twitter ha pubblicato due grafici di Perform circa la posizione di Jesper Lindstrom negli ultimi due anni prima di trasferirsi al Napoli: "È diventata sicuramente interessante la questione che si è aperta sulla posizione in campo di Lindstrom, anche perché finalmente si parla di calcio giocato. Per l’occasione mostro due immagini. Un file dove sono avvenuti i tocchi palla del calciatore nei 2 anni precedenti al trasferimento. L’altro riguarda la posizione del calciatore più comune, in possesso e senza possesso palla.

Stats Perform (cui fanno riferimento i file) è uno dei leader mondiali di analisi sullo sport (non solo calcio). Opta è di loro proprietà. Hanno i dati "posizionali" delle partite, nel senso che registrano i movimenti dei calciatori in possesso ed in non possesso (pochi hanno questi dati). In base a queste info (che non sono in possesso di normali utenti che guardano i server gratuiti (transfermarkt) o altro a pagamento (wyscout) si sono visti i dati relativi alle prestazioni di Lindstrom nei 2 anni precedenti al suo trasferimento a Napoli (i suoi 2 anni all'Eintracht, nei quali ha vinto un'Europa League). I risultati sono quelli dei 2 file. Poi questo non significa che debba giocare lì, o che debba giocare proprio. Gli allenatori decideranno quello che ritengono più opportuno. Ma i dati sono dati…".