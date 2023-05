Hamsik da brividi: "Sensazioni indescrivibili per noi napoletani, che impresa!"

Arrivano anche i complimenti di Marek Hamsik, ex capitano azzurro, per lo Scudetto al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano anche i complimenti di Marek Hamsik, ex capitano azzurro, per lo Scudetto al Napoli: "Campioni d’Italia. Penso che sia indescrivibile le sensazioni che sta provando città di Napoli. Gioia. Felicità. L’emozione. Lacrime. Adrenalina. Amore. Disperazione. Ma anche la rabbia. È un puro misto di 33anni d’attesa che si stava aspettando ed è finalmente arrivato.

Complimenti al Napoli per questa impresa storica. Sinceri congratulazioni a mister e giocatori ma anche quelli dietro la scena come staff tecnico e medico, custodi e la società. Strafelice per questo momento indimenticabile per noi napoletani. Godiamocelo! SEMPRE FORZA NAPOLI".