I complimenti della leggenda Drogba a Osimhen: "Dalle strade della Nigeria ai libri di storia"

Didier Drogba, leggenda del calcio africano, uno degli idoli di infanzia di Victor Osimhen, si complimenta proprio con quest'ultimo. Come nelle favole. Il nigeriano posta su Twitter, l'ex Chelsea ritwitta e si congratula con lui e col Napoli: "Osimhen, dalle strade della Nigeria ai libri di storia del mondo. Congratulazioni fratello mio, a te e al tuo Club".

Indeed Capo @victorosimhen9 from the streets of Nigeria to the World’s History books .

Congratulations my Brother to you and your Club @en_sscnapoli https://t.co/KhJTO7AP15