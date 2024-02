Il Roma - Niente Hamsik, Calzona sta scegliendo un vice esperto: il motivo

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, dà le ultime sull'imminente cambio di allenatore in casa Napoli tramite il suo account Twitter

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, dà le ultime sull'imminente cambio di allenatore in casa Napoli tramite il suo account Twitter: "Mentre Mazzarri dirige l'allenamento del Napoli, prosegue la trattativa per portare Calzona in panchina col doppio ruolo di ct della Slovacchia. Non dovrebbe esserci Hamsik, che si è limitato a fare da mediatore per avere l'ok della federazione. Calzona sta scegliendo un vice esperto per sostituirlo quando sarà impegnato fuori con la Slovacchia, come accadrà il prossimo mese durante la sosta.

Trattativa anche con la Figc per concedere al prepatore atletico Sinatti di poter collaborare anche col #Napoli fino al termine della stagione. Nessun veto di Gravina e di Spalletti. Anche per Sinatti, contattato direttamente da De Laurentiis, si profila un doppio ruolo. Dovrebbe essere affiancato da un suo collaboratore per quando sarà assente".