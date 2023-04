Il Roma, Scotto: "A San Siro tifo pazzesco, ha fatto la differenza". Poi l'appello per il ritorno

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite Twitter ha parlato dell'atmosfera vissuta ieri a San Siro, cogliendo l'occasione per lanciare un appello

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite Twitter ha parlato dell'atmosfera vissuta ieri a San Siro, cogliendo l'occasione per lanciare un appello in vista del ritorno: "Il tifo pazzesco dei milanisti ieri ha fatto la differenza. Per questo il Napoli merita i complimenti, perché ha giocato senza farsi intimidire. Non chiedo coreografie così spettacolari (finanziate dal club) ma un Maradona colorato e festante, che si faccia sentire come un tempo",