Il Roma, Scotto: “Mercato disastroso! Gaetano sarebbe servito al posto di Zielinski o Traoré”

Con la rete realizzata alla Salernitana, Gianluca Gaetano è salito a quota 3 gol in campionato con la maglia del Cagliari. A tal proposito Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, scrive così su X: “Il disastroso mercato del Napoli si legge anche nella cessione di Gaetano, che a centrocampo avrebbe fatto comodo al posto di Zielinski o Traoré.

Anche Calzona ha ammesso che a centrocampo il Napoli è corto. Ad oggi non si capisce perché sia stato preso Dendoncker. Difficile da capire anche la cessione di Zanoli in una squadra già ampiamente disastrata come la Salernitana, quando lo voleva il Genoa. Il club azzurro aveva intenzione di valorizzarlo, e invece ha buttato una stagione”.